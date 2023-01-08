Китай отменил карантин для въезжающих из-за границы

Китай отменил коронавирусные ограничения, включая карантин для въезжающих из-за границы

Китай отменил целый ряд действовавших с 2020 года коронавирусных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что с 8 января выезжающие в Китай граждане должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекции за 48 часов до рейса. Результат теста придется указывать при заполнении декларации о состоянии здоровья.

При отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 лицам не требуется обращаться в дипмиссии КНР, как это было ранее. Если тест окажется положительным, рекомендуется отложить свою поездку до выздоровления.

Ранее сообщалось, что американские власти с 5 января ввели обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в страну авиарейсами из Китая. Требование будет распространяться на всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом из китайских аэропортов они должны будут иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за двое суток до вылета.

