США введут тестирование на COVID-19 для прибывших из Китая

США введут обязательное тестирование на COVID-19 для прибывших из Китая пассажиров

Американские власти с 5 января введут обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в страну авиарейсами из Китая. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителей администрации США.

Они отметили, что требование будет распространяться на всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом из китайских аэропортов они должны будут иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за двое суток до вылета.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что вспышка COVID-19 в Китайской Народной Республике (КНР) может докатиться и до России, в связи с этим следует вернуть тестирование на вирус для въезжающих в страну. По мнению специалиста, всплеск заболеваемости коронавируса в Китае может породить новые опасные штаммы. Патогенность и летальность при этом может повыситься.