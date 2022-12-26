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12:52, 26 декабря 2022Россия

Для приезжающих в Россию из КНР призвали вернуть тестирование на COVID-19

Иммунолог Крючков призвал вернуть тестирование на COVID-19 в России из-за вспышки в КНР

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Вспышка COVID-19 в Китайской Народной Республике (КНР) может докатиться и до России, в связи с эти следует вернуть тестирование на вирус для приезжающих в страну. С таким призывом выступил иммунолог Николай Крючков в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

По мнению специалиста, всплеск заболеваемости коронавируса в Китае может породить новые опасные штаммы. «Патогенность и летальность при этом может повыситься. Это большие риски для всего мира. В России следует ввести тестирование на коронавирус для пассажиров, прибывающих из Китая и тех стран, с которыми у КНР обеспечивается активный пассажиропоток», —заявил Крючков.

Иммунолог предположил, что ситуация с заболеваемостью в Китае поменялась в худшую сторону, поскольку правительство приняло решение ослабить противоэпидемические ограничения. Заболеваемость в КНР фактически вышла из-под контроля, разъяснил он.

Крючков также отметил, что Китай пока хорошо справлялся с заболеваемостью COVID-19 благодаря политике «нулевой толерантности».

До этого стало известно, что новая волна коронавируса в КНР вызвана не новыми мутациями, а уже известными в мире штаммами.

Ранее сообщалось, что Китай может столкнуться с пиком заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале января.

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Анна Щербакова
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