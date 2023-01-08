Пожар в квартире на юго-западе Москвы связали с убийством

ТАСС: смерть найденных в квартире на юго-западе Москвы людей носит криминальный характер

Трое человек, чьи тела обнаружили при пожаре в квартире на юго-западе Москвы, могли быть убиты заранее. Об этом рассказал источник ТАСС в столичных правоохранительных органах.

По словам инсайдера, взрыв, который произошел в квартире перед возгоранием, также может быть связан с действиями убийцы.

«На телах двух мужчин и одной женщины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений», — заверили правоохранители.

Эти выводы, пояснил собеседник агентства, являются предварительными и нуждаются в подтверждении.

Пожар в квартире на улице Дмитрия Ульянова произошел днем 8 января. Соседи услышали взрыв на 14-м этаже, затем начался пожар.