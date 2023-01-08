В Японии назвали ужасным положение Европы из-за энергозависимости от России

Премьер Японии Фумио Кисида назвал ужасным положение Европы из-за энергозависимости от РФ

Россия и некоторые другие страны используют энергоресурсы как оружие, что серьезно меняет ситуацию в области энергетики во всем мире. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает ТАСС.

Политик назвал ужасным положение Европы из-за энергозависимости от дешевых и стабильно поставляемых российских ресурсов. «Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако вторжение России на Украину коренным образом изменило картину будущего [Европы], ситуация стала ужасной», — отметил Кисида.

Премьер также обратил внимание, что Япония сильно зависима от поставок энергоресурсов с Ближнего Востока. Он отметил, необходимость использования атомных электростанций. По его словам, это важно с точки зрения обеспечения страны энергоресурсами и выполнения задачи по декарбонизации.

Ранее Кисида заявил, что мир находится в «исторической поворотной точке» из-за пандемии COVID-19 и конфликта на Украине. В обращении от стран «Большой семерки» (G7) он подчеркнул, что «Семерка» отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, «а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права».