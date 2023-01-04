В Японии заявили о нахождении мира в исторической точке

Премьер Японии Кисида заявил, что мир находится в исторической поворотной точке

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что сейчас мир находится в «исторической поворотной точке». Страны встречаются с разными вызовами, региональными и глобальными проблемами, сообщает ТАСС.

В обращении от стран «Большой семерки» (G7) Кисида объяснил, что нахождение мира в исторической поворотной точке объясняется пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине.

«"Семерка" решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права», — подчеркнул он.

Среди актуальных проблем мирового сообщества Кисида перечислил трудную ситуацию в экономике, энергетической и продовольственной безопасности, региональные дискуссии, включая ситуацию вокруг Украины и в Азии, вопросы ядерного разоружения, изменения климата и глобального здравоохранения.

«В качестве председателя я буду способствовать проведению открытых дискуссий между лидерами "семерки", чтобы сформулировать идеи и планы на будущее», — заключил японский премьер.

Ранее постпред Японии в ООН Кимихиро Исиканэ анонсировал министерское заседание Совбеза ООН 12 января. Встречу посвятят укреплению верховенства права. Председателем заседания станет глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

