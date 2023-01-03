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21:42, 3 января 2023Мир

В Совбезе ООН анонсировали министерское заседание

Постпред Исиканэ анонсировал министерское заседание СБ ООН и обсуждение Украины 12 января

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Постоянный представитель Японии при Организации Объединенных Наций Кимихиро Исиканэ, председательствующий в Совете безопасности ООН в январе, рассказал, когда состоится заседание министерского уровня. Его слова приводит РИА Новости.

Постпред Японии анонсировал министерское заседание СБ ООН, посвященное укреплению верховенства права, 12 января. По его словам, на эту тему в Совбезе пройдут дебаты. Председателем на министерской встрече станет глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

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Исиканэ подтвердил, что на заседании пройдет обсуждение ситуации на Украине. Об этом он заявил в ответ на соответствующий вопрос. Другая встреча, важная для председательства Японии, состоится 26 января. На ней обсудят миротворчество и поддержание мира.

Ранее офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оценил предложение Украины провести мирный саммит. Он отказался стать посредником переговоров без согласия обеих сторон. «Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — сообщили в секретариате генсека.

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Марина Совина
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