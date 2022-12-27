Генсек ООН отказался быть посредником предложенного Киевом саммита без России

Генсек ООН Гутерреш заявил, что может быть посредником предложенного Киевом саммита

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прокомментировал предложение Киева провести мирный саммит. Так, он отказался быть посредником переговоров без согласия обеих сторон — России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша

О предложении Украины провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Говоря о приглашении России на мероприятие, он сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров по Украине, а ориентировалась на свои цели и здравый смысл.

Россия заявляла о стремлении завершить конфликт

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что страна стремится не к раскручиванию ситуации на Украине, а к тому, чтобы закончить конфликт, который начался еще в 2014 году после спровоцированного в стране госпереворота. «Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно», — добавил он.

Дмитрий Песков отмечал, что достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий, в частности, признания Украиной новых регионов в составе России. По его словам, такая ситуация сложилась из-за внутренней политики Киева на протяжении последних 20 лет.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, единственным способом завершить боевые действия на территории страны является отвод российских войск к границам 1991 года. «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», — уточнил он.

Кроме того, он допустил, что конфликт может завершиться в 2023 году. По его мнению, в следующем году украинцы также будут самыми влиятельными, но уже в мирное время. До этого украинский лидер также говорил, что самым главным условием является восстановление справедливости, однако подобных заявлений от России не поступало.

В Европе ждут мирных переговоров двух стран

Согласно результатам опроса венгерского центра изучения мнения Szazadveg, большинство жителей стран Евросоюза (ЕС) — 82 процента — выступили за то, чтобы Украина и Россия начали переговоры. При этом чаще с данным вариантом соглашалось население стран, которые не поддерживают новые проекты санкций против Москвы. Меньше всего сторонников переговоров оказалось в Польше и странах Прибалтики.

Бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский не оценит новость о том, что большая часть жителей Франции проголосовала за мирные переговоры с Россией. Он сослался на данные соцопроса компании Ifop, по итогам которого 70 процентов проголосовали за решение проблем на Украине дипломатическими способами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вовсе предложил провести переговоры между Россией и США, тем самым подразумевая исключение Киева из мирного процесса. При этом Вашингтон не раз отказывался обсуждать условия мира на Украине, подчеркивая, что это касается только местных властей и граждан.