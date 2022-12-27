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04:08, 27 декабря 2022Мир

Генсек ООН отказался быть посредником предложенного Киевом саммита без России

Генсек ООН Гутерреш заявил, что может быть посредником предложенного Киевом саммита
Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш. Фото: Emilie Madi / Reuters

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прокомментировал предложение Киева провести мирный саммит. Так, он отказался быть посредником переговоров без согласия обеих сторон — России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша

О предложении Украины провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Говоря о приглашении России на мероприятие, он сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров по Украине, а ориентировалась на свои цели и здравый смысл.

Россия заявляла о стремлении завершить конфликт

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что страна стремится не к раскручиванию ситуации на Украине, а к тому, чтобы закончить конфликт, который начался еще в 2014 году после спровоцированного в стране госпереворота. «Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно», — добавил он.

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Дмитрий Песков отмечал, что достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий, в частности, признания Украиной новых регионов в составе России. По его словам, такая ситуация сложилась из-за внутренней политики Киева на протяжении последних 20 лет.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, единственным способом завершить боевые действия на территории страны является отвод российских войск к границам 1991 года. «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», — уточнил он.

Кроме того, он допустил, что конфликт может завершиться в 2023 году. По его мнению, в следующем году украинцы также будут самыми влиятельными, но уже в мирное время. До этого украинский лидер также говорил, что самым главным условием является восстановление справедливости, однако подобных заявлений от России не поступало.

В Европе ждут мирных переговоров двух стран

Согласно результатам опроса венгерского центра изучения мнения Szazadveg, большинство жителей стран Евросоюза (ЕС) — 82 процента — выступили за то, чтобы Украина и Россия начали переговоры. При этом чаще с данным вариантом соглашалось население стран, которые не поддерживают новые проекты санкций против Москвы. Меньше всего сторонников переговоров оказалось в Польше и странах Прибалтики.

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Бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский не оценит новость о том, что большая часть жителей Франции проголосовала за мирные переговоры с Россией. Он сослался на данные соцопроса компании Ifop, по итогам которого 70 процентов проголосовали за решение проблем на Украине дипломатическими способами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вовсе предложил провести переговоры между Россией и США, тем самым подразумевая исключение Киева из мирного процесса. При этом Вашингтон не раз отказывался обсуждать условия мира на Украине, подчеркивая, что это касается только местных властей и граждан.

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Марина Совина
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