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10:56, 8 января 2023Россия

Российских политиков привали уходить из власти за «игру не по правилам»

Сенатор Клишас призвал уйти из власти политиков, желающих антиконституционных мер

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Российские политики, которые призывают к антиконституционным мерам и решениям, должны уйти из власти из-за желания перестать «играть по правилам». Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем официальном Telegram-канале.

Парламентарий не сказал, кому именно адресовано его послание, однако днем ранее с призывами «играть не по правилам» выступил депутат Государственной Думы от «Единой России» Олег Морозов. Он предложил рассмотреть вопрос о запрете возвращаться в страну эмигрантам, покинувшим ее во время СВО, в течение как минимум 20 лет.

«Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти», — заметил Клишас.

Ранее Клишас пообещал, что ограничения на выезд из России для граждан не вводились и вводиться не будут. Он указал, что соответствующее право жителей закреплено в Конституции.

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Алевтина Запольская
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