Российских политиков привали уходить из власти за «игру не по правилам»

Сенатор Клишас призвал уйти из власти политиков, желающих антиконституционных мер

Российские политики, которые призывают к антиконституционным мерам и решениям, должны уйти из власти из-за желания перестать «играть по правилам». Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем официальном Telegram-канале.

Парламентарий не сказал, кому именно адресовано его послание, однако днем ранее с призывами «играть не по правилам» выступил депутат Государственной Думы от «Единой России» Олег Морозов. Он предложил рассмотреть вопрос о запрете возвращаться в страну эмигрантам, покинувшим ее во время СВО, в течение как минимум 20 лет.

«Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти», — заметил Клишас.

Ранее Клишас пообещал, что ограничения на выезд из России для граждан не вводились и вводиться не будут. Он указал, что соответствующее право жителей закреплено в Конституции.