В Совфеде оценили возможность введения ограничений на выезд из России

Сенатор Клишас заявил, что ограничения для граждан на выезд из России вводиться не будут

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью «Парламентской газете» заявил, что ограничения на выезд из России для граждан не вводились и вводиться не будут.

«Есть положения конституции, которые говорят о правах граждан. В том числе о том, что граждане имеют право свободно покидать страну и возвращаться в нее. Так что нет, никаких ограничений для граждан не вводилось, не вводится и вводиться не будет», — оценил такую возможность сенатор.

В октябре депутат Госдумы Олег Морозов заявил об отсутствии предпосылок для ограничения выезда из России на фоне введения военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также на территории Запорожья и Херсонщины.