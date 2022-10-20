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00:43, 20 октября 2022Россия

В Госдуме оценили вероятность ограничения выезда из России

Депутат Госдумы Морозов заявил об отсутствии предпосылок для ограничения выезда из России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил об отсутствии предпосылок для ограничения выезда из России на фоне введения военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также на территории Запорожья и Херсонщины. Его слова приводит РИА Новости.

«Ограничения на въезд и выезд возможны в случае специальных решений на этот счет. Сегодня никаких предпосылок к этому нет», — подчеркнул он.

По словам Морозова, причин нет и для других ограничений для граждан, но их могут вводить местные власти. «Но это не касается въезда и выезда из страны», — отметил депутат.

19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР и ЛНР, а также на территории Запорожья и Херсонщины. Согласно тексту указа, военное положение в перечисленных регионах вводится с 0:00 20 октября. Еще в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, введен режим среднего уровня реагирования.

Марина Совина
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