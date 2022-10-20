В Госдуме оценили вероятность ограничения выезда из России

Депутат Госдумы Морозов заявил об отсутствии предпосылок для ограничения выезда из России

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил об отсутствии предпосылок для ограничения выезда из России на фоне введения военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также на территории Запорожья и Херсонщины. Его слова приводит РИА Новости.

«Ограничения на въезд и выезд возможны в случае специальных решений на этот счет. Сегодня никаких предпосылок к этому нет», — подчеркнул он.

По словам Морозова, причин нет и для других ограничений для граждан, но их могут вводить местные власти. «Но это не касается въезда и выезда из страны», — отметил депутат.

19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР и ЛНР, а также на территории Запорожья и Херсонщины. Согласно тексту указа, военное положение в перечисленных регионах вводится с 0:00 20 октября. Еще в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, введен режим среднего уровня реагирования.