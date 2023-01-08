Курский губернатор прошел курс подготовки в ЧВК «Вагнер»

Губернатор Курской области Старовойт заявил, что провел неделю в лагере ЧВК «Вагнер»

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел первую неделю января в тренировочном лагере ЧВК «Вагнер», где прошел базовый курс подготовки. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

По словам политика, заниматься основами военного дела ему пришлось с местными ополченцами, которых готовят для защиты территории области от вторжения.

«Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости», — написал Старовойт, назвав инструкторов и бойцов ЧВК настоящими мужчинами и патриотами страны.

Ранее стало известно, что «Вангер» сумел отбить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще одно село в пригороде Артемовска (Бахмута). Сейчас ЧВК контролирует почти все поселения к югу и юго-востоку от города и уже ведет штурмовые действия в жилой застройке.