ЧВК «Вагнер» заняла еще одно село в пригороде Артемовска

Силы ЧВК «Вагнер» продолжают окружать Артемовск, занято еще одно село в пригороде

Силы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заняли еще одно село в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает ФАН.

Бойцы ЧВК продолжают окружать город, заняв еще один населенный пункт к востоку от Артемовска. Под контроль наемников перешло село Подгородное.

Судя по карте, которую публикует издание, по состоянию на 7 января российская ЧВК контролирует поселения к югу и юго-востоку от Артемовска, а также почти все села к востоку от города.

Хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее неоднократно высказывался о сложности ведения боев за Артемовск. Так, в начале января он говорил, что ВСУ создали там «пятьсот линий обороны», из-за чего продвижение российских сил затруднено, а также сравнивал бои за этот город с Куликовской и Бородинской битвами. Кроме того, Пригожин считает Артемовск центральной точкой восточного фронта и серьезным логистическим центром в конфликте на Украине.