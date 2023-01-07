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17:16, 7 января 2023Россия

Пригожин объяснил особенности Артемовска и рассказал о танках в подземелье

Евгений Пригожин рассказал о сети подземных городов с танками под Бахмутом

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Артемовск (украинское название — Бахмут), за который ведут бои силы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и российские войска, является центральной точкой восточного фронта и серьезным логистическим центром в конфликте на Украине. Об этом заявил хозяин ЧВК Евгений Пригожин в комментарии своей пресс-службе.

«Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях, к которым относится, первое, разделение города на несколько частей водными преградами. Второе: окрестности Бахмута — комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны. Третье — это уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями», — объяснил бизнесмен.

«И вишенка на торте — система соледарских и бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов, в которой находится не только скопление людей на глубине 80–100 метров, но и перемещаются танки и БМП. А запасы вооружения хранятся еще с Первой мировой войны», — добавил Пригожин.

Предприниматель ранее неоднократно высказывался о сложности ведения боев за Артемовск. Так, в начале января он говорил, что ВСУ создали там «пятьсот линий обороны», из-за чего продвижение российских сил затруднено, а также сравнивал бои за этот город с Куликовской и Бородинской битвами.

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Варвара Кошечкина
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