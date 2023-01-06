Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:58, 6 января 2023Россия

Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородинской и Куликовской битвами

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сравнил бои за Артемовск с Куликовской битвой и Бородино

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сравнил бои за Артемовск (украинское название — Бахмут) с Бородинской и Куликовской битвами. Его заявление приводит пресс-служба в Telegram-канале.

«Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры», — сказал Пригожин.

По его словам, российская сторона успешно справляется в «уничтожении другой армии». Он напомнил о поговорке «лучше проиграть сражение, чем потерять армию». Бизнесмен полагает, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «это сейчас важнее».

Ранее Евгений Пригожин заявил, что ВСУ в Артемовске создали «пятьсот линий обороны», поэтому продвижение российский войск идет с большим трудом. Он пояснил, что после взятия очередного дома нельзя говорить о прорыве обороны украинских военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня в Рождество
Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородинской и Куликовской битвами
Коуч высказалась о необходимости исполнения детских желаний
Российский губернатор сообщил о гибели шести военнослужащих в зоне спецоперации
В Британии оценили приближение мира после предложенного Россией перемирия
Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера Палаты представителей США
Пригожин предупредил Норвегию о «викингах» из ЧВК «Вагнер»
Американский политик назвал Байдена убийцей и военным преступником
Бывший премьер правительства Дагестана погиб в ДТП
Выявлены самые популярные у россиян товары для активного отдыха зимой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.