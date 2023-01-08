Украинку приговорили к пожизненному сроку за контрабанду кокаина в Египте

Суд Египта приговорил гражданку Украины к пожизненному заключению за контрабанду кокаина

Суд в Египте приговорил гражданку Украины к пожизненному заключению за попытку контрабанды четырех килограммов кокаина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на египетскую газету «Ахбар аль-Яум».

По информации издания, таможенная служба обнаружила наркотик в сумке 29-летней Людмилы Балакиной во время проверки в аэропорту Каира. Во время следствия она призналась, что получила наркотики от проживающего за рубежом египтянина. По ее словам, за перевозку запрещенного вещества тот заплатил ей 2,5 тысячи долларов. Следствию так и не удалось выяснить, кому был отправлен наркотик.

Каирский уголовный суд приговорил ее к пожизненному заключению в тюрьме, а также постановил выплатить штраф в размере 100 тысяч египетских фунтов (более 3,6 тысячи долларов).

Ранее в Петербурге суд приговорил к 17 годам лишения свободы гражданина Эквадора Киньонеса Франсиско Ксавьера Кортеса за распространение наркотиков. Иностранец признан виновным по статьям о «Контрабанда наркотиков в особо крупном размере — подстрекательство» и «Незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере — подстрекательство». Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.