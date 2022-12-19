Российский суд приговор эквадорца к 17 годам колонии за контрабанду наркотиков

В Петербурге осудили на 17 лет эквадорца за контрабанду наркотиков на морском судне

В Петербурге суд приговорил к 17 годам лишения свободы гражданина Эквадора Киньонеса Франсиско Ксавьера Кортеса за распространение наркотиков. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает ТАСС.

Иностранец признан виновным по статьям о «Контрабанда наркотиков в особо крупном размере — подстрекательство» и «Незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере — подстрекательство». Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным агентства, в 2018 году мужчина создал преступную группу. В октябре сообщники поместили семь килограммов кокаина в тайник в контейнере на морском судне Baltic Autumn, которое следовало из порта города Гуаякиль в Петербург. Отмечается, что фигурант планировал наладить еженедельные поставки запрещенного вещества в Россию.

Подельник Кортеса — Монтойя Фернандо Альфонсо Санчес. Он должен был получить контакты посредника в России и забрать товар из контейнера, а затем найти покупателей. Однако российские правоохранители узнали о сделке и внедрили на роль покупателя полицейского. Вскоре Санчеса задержали с поличным. Тогда Кортес скрылся от сотрудников МВД и был объявлен в розыск. В 2020 году Санчеса приговорили к 14 годам колонии строгого режима, а Кортеса задержали в Испании. Впоследствии его экстрадировали в Россию.

Отмечается, что осужденный более десяти лет был участником международного преступного наркокартеля, который действовал в странах Южной Америки и Евросоюза.