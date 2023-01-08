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13:07, 8 января 2023Бывший СССР

В сети появилось видео уничтожения украинской техники под Кременной

Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР

Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Видео опубликовало агентство РИА Новости.

Российские военные уничтожили из артиллерии несколько единиц украинской техники с личным составом в селе Торское накануне установления Россией режима прекращения огня. «Через Торское они [украинское командование] перебрасывают часть резервов для попыток атаковать Кременную, все это продолжается с осени. Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя все новые подразделения на убой», — рассказал российский военный.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что более 120 украинских военных уничтожено при попытках атаковать российские позиции. На очередном брифинге он отчитался по всем направлениям фронта, в том числе по Купянскому. По словам Конашенков, вблизи Синьковки в Харьковской области была отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ. Ответным огнем уничтожено более 20 украинских военных. Помимо этого, разбиты танк, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и два автомобиля.

Виктория Кондратьева
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