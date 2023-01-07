Минобороны сообщило о гибели более 120 бойцов ВСУ в четырех атаках

В МО РФ сообщили об уничтожении более 120 украинских бойцов в атаках на российские позиции

Более 120 украинских военных уничтожено при попытках атаковать российские позиции. Об этом в субботу, 7 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В очередном брифинге он отчитался по всем направлениям фронта, в том числе по купянскому направлению. По словам Конашенков, вблизи Синьковки в Харьковской области была отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ. В итоге ответным огнем уничтожено более 20 украинских военных. Помимо этого, разбиты танк, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и два автомобиля.

На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражена атака 80-й и 95-й десантных бригад ВСУ. Как отметил Конашенков, общие потери данных подразделений составили более 30 человек, еще уничтожены две установки Д-20, боевая бронированная машина и пикап.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.