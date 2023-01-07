В Минобороны отчитались о соблюдении режима прекращения огня в зоне СВО

В Минобороны заявили, что ВС РФ соблюдают режим прекращения огня в зоне СВО

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) соблюдают режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 7 января, отчитались в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, соответствующий режим действует с 12:00 6 января и будет продолжен российской стороной до 24:00 7 января.

В то же время, подчеркнули в Минобороны, украинские военные продолжают обстреливать позиции российских войск и населенные пункты. Так, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 раз обстреливали позиции ВС РФ на красно-лиманском направлении, а также 51 раз применили артиллерию на марьинском, авдеевском и соледарском направлениях.

Кроме того, украинские военные выпустили свыше 60 снарядов по жилым кварталам Донецка и нанесли удар по Макеевке из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Он предложил прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. 5 января президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения.