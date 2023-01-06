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01:23, 6 января 2023Бывший СССР

Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня в Рождество

Президент Украины Зеленский отверг предложенное Путиным прекращение огня в Рождество

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на рождественские праздники. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Украинский президент отверг предложение Москвы, поскольку, по его мнению, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии».

России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

По его мнению, Россия, воспользовавшись режимом тишины, усилит свои позиции на линии боевого соприкосновения.

Ранее возможность проведения каких-либо переговоров с Россией отверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Призыв патриарха и указ Путина

5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество.

Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие

КириллПатриарх Московский и всея Руси

В сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ), указано время с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Так верующие смогут посетить службы в сочельник и в день Рождества, отметил священнослужитель.

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Позднее президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО).

Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова

Владимир Путинпрезидент России

Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь.

Реакция на российское предложение

В США и Европе к предложенному российской стороной перемирию отнеслись критически. Так, президент США Джо Байден назвал это попыткой получить передышку. В Госдепе высказали опасения, что Россия использует «любую паузу» в боевых действиях для перегруппировки и отдыха своих войск.

В Европейском союзе заявили, что не доверяют объявленному Россией в одностороннем порядке временному прекращению огня в зоне спецоперации на Рождество. Там хотели бы видеть конкретные действия, включая вывод войск и техники.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что рождественское перемирие «не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией». Она пообещала, что Германия будет продолжать поддерживать жителей Украины.

Тем временем, в ООН заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал бы прекращение огня между Россией и Украиной в период Рождества.

«Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем

Стефан Дюжаррикофициальный представитель генерального секретаря ООН

Поддержал предложение России и Папа Римский Франциск. По словам председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова, понтифик считает, что перемирие должно быть распространено не только на сам день Рождества, но и на все святки, вплоть до Богоявления, Крещения 19 или 20 января.

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Прекращение огня разъяснили

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале подчеркнул, что российские силы будут отвечать Вооруженным силам Украины (ВСУ), если те попытаются нарушить режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения.

Он пояснил, что решение о прекращении огня касается инициативного огня или наступательных действий со стороны России. Пушилин также заверил, что российские силы не дадут ВСУ улучшить свои позиции во время прекращения огня.

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Марина Совина
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