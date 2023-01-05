Пушилин разъяснил прекращение огня на Украине

Пушилин: российские силы ответят на попытки ВСУ нарушить режим прекращение огня

Российские силы будут отвечать Вооруженным силам Украины (ВСУ), если те попытаются нарушить режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что решение о прекращении огня касается инициативного огня или наступательных действий со стороны России. Пушилин также заверил, что российские силы не дадут ВСУ улучшить свои позиции во время прекращения огня.

Ранее 5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь.