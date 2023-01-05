Байден отреагировал на предложение Путина о прекращении огня

Президент США Байден назвал предложение Путина о прекращении огня желанием передышки

Президент США Джо Байден отреагировал на предложение российского коллеги Владимира Путина прекратить огонь в зоне спецоперации на Рождество. Его слова со ссылкой на Twitter приводит РБК.

По его мнению, это попытка получить передышку («to find some oxygen»). Инициативу Путина глава Белого дома назвал «интересной». Он также обвинил Россию в ударах по гражданской инфраструктуре Украины на Новый год.

Ранее 5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь.

