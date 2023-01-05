США заявили о недоверии к объявленному Россией прекращению огня

Прайс заявил, что у США нет большого доверия к объявленному Россией прекращению огня

У США нет большого доверия к объявленному Россией рождественскому прекращению огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

По словам Прайса, в Москве «не дали никаких оснований верить всему, что они предлагают».

Он добавил, что Вашингтон опасается использования Россией «любой паузы» в боевых действиях для перегруппировки и отдыха своих войск.

Также представитель Госдепа подтвердил, что США в ближайшие сутки или около того объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи.

Ранее американские чиновники сообщали, что новый пакет военной помощи США Украине обойдется почти в три миллиарда долларов и станет самым крупным.