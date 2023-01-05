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23:42, 5 января 2023Мир

В ЕС отреагировали на предложение о временном прекращении огня на Украине

В ЕС не доверяют объявленному Россией прекращению огня в зоне спецоперации на Рождество

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском союзе не доверяют объявленному Россией в одностороннем порядке временному прекращению огня в зоне спецоперации на Рождество. Об этом заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано в беседе с РИА Новости.

По его словам, ЕС хотел бы видеть конкретные действия, включая вывод войск и техники. «Объявленное в одностороннем порядке временное прекращение огня не меняет того факта, что Россия нелегально оккупирует часть территории Украины и ведет нелегитимную агрессию в нарушение Устава ООН и международного права», — сказал Стано.

По его словам, на данный момент предложение Москвы выглядит, как попытка« выиграть время для пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации».

Ранее 5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь.

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Марина Совина
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