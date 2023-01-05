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22:38, 5 января 2023Мир

Папа Римский поддержал предложение России о прекращении огня

Старовер Севастьянов: Папа Римский поддержал идею России прекратить огонь на Рождество
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media/Keystone

Папа Римский Франциск поддержал предложение России прекратить огонь в зоне спецоперации на Рождество. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов в беседе с РИА Новости.

«Я хотел бы предложить, чтобы это перемирие было распространено не только на сам день Рождества, но и на все святки, до 19 или 20 января — до Богоявления, Крещения», — сказал Севастьянов.

По его словам, Папа Римский поддерживает эту инициативу и считает, что стороны должны до 20 января прекратить какие-либо боевые действия. «Он считает, что это правильная инициатива», — добавил глава ВВС.

Ранее 5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь.

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