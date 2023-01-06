Медведев прокомментировал отказ Украины от прекращения огня на Рождество

Медведев заявил, что Украина отказалась от протянутой Россией на Рождество руки милосердия

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинцам «была протянута рука христианского милосердия» на Рождество, но Киев ее отверг. Так политик прокомментировал отказ Украины от прекращения огня. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу, 6 декабря.

«Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства», — написал Медведев.

По его словам, жалко людей, которые лишились возможности сходить в церковь.

Вечером 5 января президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на всей территории боевого соприкосновения, оно будет действовать 36 часов — с полудня 6 января до полуночи 7 января.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал это «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить» продвижение украинских военных в Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных и отверг предложение.