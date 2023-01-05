В ООН высказались о предложении России прекратить огонь на Рождество

В ООН заявили, что приветствовали бы прекращение огня между РФ и Украиной на Рождество

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал бы прекращение огня между Россией и Украиной в период Рождества. Так официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик прокомментировал соответствующе предложение, выдвинутое со стороны РФ. Его цитирует РИА Новости.

«Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем», — подчеркнул дипломат.

Он назвал Рождество священным праздником для россиян и украинцев. При этом Дюжаррик отметил, что такой вариант приостановки боевых действий не заменит справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Дюжаррик также заверил, что ООН готова способствовать в прекращении конфликта на Украине.

Ранее преидент России Владимир Путин принял решение о прекращении огня на Рождество. Оно будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января (мск). Такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла, который призвал прекратить огонь, чтобы верующие могли спокойно посетить храмы на Рождество. На Украине, в свою очередь, отвергли переговоры с Россией.