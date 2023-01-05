Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:46, 5 января 2023Бывший СССР

На Украине отвергли переговоры с Россией после предложения прекратить огонь

Секретарь СНБО Украины Данилов отверг любые переговоры с Россией

Фото: Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что отвергает любые переговоры с Россией. Его слова из эфира телеканала «Украина-24» приводит ТАСС.

«Никаких переговоров с ними [с РФ]», — сказал он, комментируя предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь в зоне спецоперации на Рождество.

Путин принял решение о прекращении огня на Рождество ранее 5 января. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское). Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла, который призвал прекратить огонь, чтобы верующие могли спокойно посетить храмы на Рождество.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Украина отреагировала на предложение Путина о прекращении огня
«Реал» решил купить игрока сборной Англии за 120 миллионов евро
ООН расформировала миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
На Украине отвергли переговоры с Россией после предложения прекратить огонь
ВС России заявили о контроле над островом Большой Потемкин у Херсона
Медведев процитировал Оруэлла в ответ на слова генсека НАТО
Эмили Ратаковски оголилась на камеру и восхитила фанатов
В Германии прокомментировали рождественское прекращение огня на Украине
Бывшего Папу Римского Бенедикта XVI похоронили
Россиянам перечислили способы пережить сильные перепады погоды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.