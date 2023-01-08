Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 8 января 2023Россия

Ходаковский рассказал о размещении мобилизованных после удара по ПТУ в Макеевке

Комбат Ходаковский заявил, что после удара по Макеевке солдат перестали размещать кучно

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После произошедшего в Макеевке, когда при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ погибли минимум 89 мобилизованных, российское командование в основном перестало размещать солдат кучно. Об этом рассказал командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По словам офицера, вблизи линии соприкосновения личный состав, который раньше «держали как селедок в бочке», стали активнее рассредоточивать и даже ввели специальный режим службы, минимизирующий скопление. «Солдат, воевавших где-нибудь на херсонском направлении и не видевших семьи несколько месяцев, перевели на дежурный режим, когда они сутки на службе, а двое — дома», — написал Ходаковский.

Он добавил, что ответственность за гибель мобилизованных должны понести не только военные, но и гражданские власти. Именно они не стали выделять подходящего помещения для военных, выделив одно здание на сотни человек. «Принято считать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих: военным надо — пусть они и заморачиваются. Но все инфраструктурные объекты в чьей-либо собственности, и как только возникает потребность — сразу начинается плач Ярославны», — заключил комнадующий.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, был нанесен в ночь на 1 января. В цель попали четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. Одной из причин произошедшего называли решение командования сконцентрировать личный состав в одном месте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы завершения СВО
«Манчестер Юнайтед» ввел «правило Роналду» после ухода португальца из клуба
В новогодние праздники в Сочи отдохнули 200 тысяч человек
Ходаковский рассказал о размещении мобилизованных после удара по ПТУ в Макеевке
Байдена и Зеленского упрекнули за огромные затраты и потери из-за Украины
Командующий обороной Киева оценил вероятность наступления России из Белоруссии
В России предрекли скидки на вторичное жилье
Полиция ФРГ предотвратила теракт с использованием токсичных веществ
Найк Борзов поделился оригинальным способом использовать старый телевизор
В России выявили 3127 новых заболевших COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.