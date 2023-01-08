Ходаковский рассказал о размещении мобилизованных после удара по ПТУ в Макеевке

Комбат Ходаковский заявил, что после удара по Макеевке солдат перестали размещать кучно

После произошедшего в Макеевке, когда при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ погибли минимум 89 мобилизованных, российское командование в основном перестало размещать солдат кучно. Об этом рассказал командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По словам офицера, вблизи линии соприкосновения личный состав, который раньше «держали как селедок в бочке», стали активнее рассредоточивать и даже ввели специальный режим службы, минимизирующий скопление. «Солдат, воевавших где-нибудь на херсонском направлении и не видевших семьи несколько месяцев, перевели на дежурный режим, когда они сутки на службе, а двое — дома», — написал Ходаковский.

Он добавил, что ответственность за гибель мобилизованных должны понести не только военные, но и гражданские власти. Именно они не стали выделять подходящего помещения для военных, выделив одно здание на сотни человек. «Принято считать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих: военным надо — пусть они и заморачиваются. Но все инфраструктурные объекты в чьей-либо собственности, и как только возникает потребность — сразу начинается плач Ярославны», — заключил комнадующий.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, был нанесен в ночь на 1 января. В цель попали четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. Одной из причин произошедшего называли решение командования сконцентрировать личный состав в одном месте.