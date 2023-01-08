Маск анонсировал обновление с длинными постами для Twitter
Предприниматель и изобретатель Илон Маск анонсировал масштабное обновление для Twitter, которое позволит писать длинные посты. Об этом он сообщил в своем микроблоге.
По словам владельца компании, первые изменения пользователи заметят в ближайшие дни. В частности, они смогут переходить от вкладки рекомендованных публикаций к постам отслеживаемых профилей, «пролистывая» их влево и вправо.
Во второй половине января заработает функция, которая позволит делать закладки в приложении. Апдейт с длинными постами появится в Twitter в первых числах февраля.
Кроме того, Маск пообещал существенные изменения интерфейса сети, однако подробности на этот счет не привел.
Ранее стало известно, что хакер под псевдонимом Ryushi, утверждающий, что взломал Twitter, потребовал у Маска выкуп за личные данные пользователей. Киберпреступник заявил, что получил доступ к данным 400 миллионов учетных записей.