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12:48, 26 декабря 2022Интернет и СМИ

Хакер заявил о взломе Twitter и потребовал у Маска выкуп за данные пользователей

Хакер заявил о взломе Twitter и потребовал у Маска выкуп за данные миллионов пользователей

Фото: Shutterstock

Хакер под псевдонимом Ryushi, утверждающий, что взломал Twitter, потребовал у владельца и руководителя социальной сети Илона Маска выкуп за личные данные пользователей. Киберпреступник заявил, что получил доступ к данным 400 миллионов учетных записей, сообщает портал Security Affairs.

По словам хакера, ему удалось получить доступ к личной информации, используя уязвимости платформы. База данных, которую он выставил на продажу в даркнете, содержит электронную почту, номера телефонов и другие персональные данные.

При этом в качестве доказательства продавец предоставил пробный доступ к данным одной тысячи пользователей. В частности, в выборке содержится информация об аккаунтах предпринимателя Дональда Трампа-младшего, специалиста по кибербезопасности Брайана Кребса и других известных людей.

Хакер предложил Маску выкупить базу данных. «Twitter или Илон Маск, если вы читаете это, вы уже рискуете получить штраф GDPR (Общий регламент по защите данных, действующий в ЕСприм. «Ленты.ру») (…) Ваш лучший вариант избежать штрафа за нарушение GDPR — это купить эти данные на эксклюзивной основе», — заявил хакер.

Регламент GDPR вступил в силу в Евросоюзе в 2018 году. В 2020 году за нарушение регламента и утечку данных пользователей Twitter оштрафовали на 450 тысяч евро.

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Денис Савосин
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