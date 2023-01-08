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23:16, 8 января 2023Россия

Медведев напомнил о правилах военного времени по отношению к предателям

Зампред Совбеза Медведев напомнил о правилах военного времени по отношению к предателям
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом, при этом он напомнил о правилах военного времени. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Медведев обратил внимание на то, что в сети возобновилась дискуссия «о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству». «Ну, тут пошел сурьезный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости"», — написал он. Поэтому, по его словам, он решил дать пояснения.

«Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила», — считает Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что «предатели», которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества и государства. По его мнению, таких лиц «следует отрезать» от возможностей возвращения в Россию, а также от всех источников дохода в стране.

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Марина Совина
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