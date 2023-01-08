18-летняя москвичка чуть не проиграла в русскую рулетку

Baza: 18-летняя москвичка была госпитализирована после неудачной игры в русскую рулетку

18-летняя москвичка была госпитализирована с травмами головы после того, как она чуть не проиграла в русскую рулетку — она нашла револьвер отца и решила испытать свою удачу, приставив дуло к голове и нажав на курок. О неудачной одиночной игре сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что вечером 5 января девушка выпивала и решила попробовать сыграть в известную русскую игру. Она нашла револьвер отца, зарядила его одним патроном, повернула барабан, поднесла его к виску и нажала на курок.

Пуля задела ее висок по касательной, врачи диагностировали у нее перелом лобной области, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас она проходит лечение и находится в стабильном состоянии.

Ранее стало известно, что три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате тройного ДТП на трассе в Сочи. Авария произошла на федеральной трассе А-147 «Адлер — Альпика Сервис». По предварительным данным, водитель каршеринга Mercedes уснул за рулем в тоннеле и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Honda и ехавшим позади нее грузовиком. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь.