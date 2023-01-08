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12:28, 8 января 2023Мир

Байдена и Зеленского упрекнули за огромные затраты и потери из-за Украины

В США упрекнули Байдена и Зеленского за огромные затраты и потери из-за Украины

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден не признают огромные затраты и потери из-за украинского кризиса. Об этом в своем Twitter заявил американский экономист Ричард Вольф.

Он упрекнул политиков в нежелании признавать издержки, которые несут остальные в ходе конфликта. «Кевин Маккарти (спикер палаты представителей СШАприм. "Ленты.ру") говорит, что будет драться "сколько потребуется". Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других», — написал Вольф.

Ранее военный аналитик Глазунов допустил перелом в украинском конфликте в ближайшие месяцы. «В ближайшее время, скорее всего, следует ожидать наше наступление и в районе Херсона, и в Донбассе. Судьба Украины будет решаться в ближайшие пару месяцев. Скорее всего, боевые действия продолжатся и после этого, потому что за Украиной стоят Великобритания и США. Но в целом следует ожидать в ближайшее время перелома в боевых действиях», — считает военный аналитик.

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Виктория Кондратьева
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