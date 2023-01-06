Вероятность обострения украинского конфликта в ближайшее время оценили

Военный аналитик Глазунов допустил перелом в украинском конфликте в ближайшие месяцы

Переломный момент в военном конфликте на территории Украины может наступить в ближайшие месяцы, считает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность изменения ситуации на поле боя.

Боевые действия предполагают, что одна из сторон попытается решить в свою пользу исход конфликта. Все будет решаться в одно мощное сражение или наступление Олег Глазунов военный аналитик

«В ближайшее время, скорее всего, следует ожидать наше наступление и в районе Херсона, и в Донбассе. Судьба Украины будет решаться в ближайшие пару месяцев. Скорее всего, боевые действия продолжатся и после этого, потому что за Украиной стоят Великобритания и США. Но в целом следует ожидать в ближайшее время перелома в боевых действиях», — считает военный аналитик.

Подготовка к наступлению зависит от многих факторов. Все будет зависеть от уровня подготовки, наличия средств для наступления, отметил Глазунов.

Нужно достаточно сил скопить, техники, нужно подготовить личный состав Олег Глазунов военный аналитик

При этом специалист не исключает, что не только Россия может готовить наступление.

«Я думаю, наступление может быть и с украинской стороны, потому что за ними стоит Запад, для них главное нанести нам наибольший урон. Они могут атаковать даже малыми силами», — заключил он.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что ситуация на территории Украины может обостриться в ближайшие месяцы. По его мнению, это приведет к долгосрочному кризису.