Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:36, 6 января 2023Бывший СССР

Вероятность обострения украинского конфликта в ближайшее время оценили

Военный аналитик Глазунов допустил перелом в украинском конфликте в ближайшие месяцы

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Переломный момент в военном конфликте на территории Украины может наступить в ближайшие месяцы, считает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность изменения ситуации на поле боя.

Боевые действия предполагают, что одна из сторон попытается решить в свою пользу исход конфликта. Все будет решаться в одно мощное сражение или наступление

Олег Глазуноввоенный аналитик

«В ближайшее время, скорее всего, следует ожидать наше наступление и в районе Херсона, и в Донбассе. Судьба Украины будет решаться в ближайшие пару месяцев. Скорее всего, боевые действия продолжатся и после этого, потому что за Украиной стоят Великобритания и США. Но в целом следует ожидать в ближайшее время перелома в боевых действиях», — считает военный аналитик.

Подготовка к наступлению зависит от многих факторов. Все будет зависеть от уровня подготовки, наличия средств для наступления, отметил Глазунов.

Нужно достаточно сил скопить, техники, нужно подготовить личный состав

Олег Глазуноввоенный аналитик

При этом специалист не исключает, что не только Россия может готовить наступление.

«Я думаю, наступление может быть и с украинской стороны, потому что за ними стоит Запад, для них главное нанести нам наибольший урон. Они могут атаковать даже малыми силами», — заключил он.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что ситуация на территории Украины может обостриться в ближайшие месяцы. По его мнению, это приведет к долгосрочному кризису.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Никиту Михалкова перевели в реанимацию
Двое россиян упали в яму с кипятком и погибли
СБУ обнаружила «прокремлевскую литературу» в ходе обысков в храмах УПЦ
По всей Украине объявили воздушную тревогу в день прекращения огня
В Эквадоре обнаружили новый вид удавов
Принц Гарри рассказал о потере девственности с пожилой женщиной
Итальянский футболист-чемпион умер в 58 лет
Вероятность обострения украинского конфликта в ближайшее время оценили
В США объяснили отсутствие Байдена на похоронах Бенедикта XVI
Белоруссия назвала цель военной группировки с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.