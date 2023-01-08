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19:14, 8 января 2023Мир

Ким Чен Ын решил не праздновать свой день рождения

День рождения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прошел без празднования

Фото: KCNA / Reuters

День рождения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прошел без пышных государственных празднований и без особых мероприятий по этому случаю. Об этом сообщает РИА Новости.

Официально подтвержденных данных о дне рождения северокорейского лидера нет, но представители Южной Кореи убеждены, что он родился 8 января 1984 года, и, следовательно, ему исполнилось 39 лет.

Прежние руководители КНДР назначали государственные праздники в честь дня рождения, как это было с Ким Ир Сеном (15 апреля) и Ким Чен Иром (16 февраля). Некоторые исследователи предполагают, что нынешний правитель КНДР решил праздновать свой день рождения начиная со следующего юбилея.

Ранее стало известно, что бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо и еще четверо или пятеро северокорейских дипломатов были казнены летом или осенью 2022 года. Источники допускают, что причиной казни дипломатов могла стать некая «проблема» в работе посольства КНДР в Великобритании — все погибшие работали там в разное время. Ли Ён Хо занимал пост главы посольства с 2016 по 2020 год.

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Виктория Кондратьева
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