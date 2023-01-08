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01:02, 8 января 2023Из жизни

Принцу Гарри запретили привозить Меган Маркл к умирающей Елизавете II

Daily Mail: Карл III запретил принцу Гарри приводить Меган Маркл к умирающей Елизавете II

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Король Великобритании Карл III запретил младшему сыну принцу Гарри брать с собой супругу Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на отрывок из книги герцога Сассекского.

Как утверждает в мемуарах принц Гарри, его отец приказал не приводить супругу к умирающей королеве, сославшись на «бессмысленные и неуважительные» причины. «Никогда не говори так о моей жене!», — потребовал младший сын действующего монарха. По данным издания, Карл III принес свои извинения принцу Гарри.

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare, что можно перевести как «Запасной» или «Лишний».

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Марина Совина
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