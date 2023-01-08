Две ТЭС в ДНР получили повреждения в результате обстрелов ВСУ

Две ТЭС в ДНР получили повреждения в результате обстрелов ВСУ Нового Света и Зугрэса

Две ТЭС в ДНР получили повреждения в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) городов Новый Свет и Зугрэс. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ [вооруженными формированиями Украины] городов Республики: населенный пункт Новый свет: — зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс: — зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС», — сказано в публикации в Telegram-канале.