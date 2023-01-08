Силы ПВО над городом Зугрэс в ДНР сбили запущенную ВСУ ракету

Силы ПВО над городом Зугрэс в ДНР сбили ракету, запущенную ВСУ по зуевской ТЭС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в городе Зугрэс в Донецкой народной республики (ДНР) сбили ракету, запущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Зуевской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.

По ее данным, ВСУ запустили по ТЭС ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У». «Целью определенно была ТЭС. Ракета была сбита. (…) Все работает в штатном режиме», — сказали в администрации.

На месте обстрела работают экстренные службы. Пострадавших в результате атаки нет. В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что в результате обстрела ТЭС получила повреждения.

Ранее представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Под обстрел попали Петровский и Кировский районы города. Кроме того, немного позднее армия Украины выпустила еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку. Атака велась из населенных пунктов Александрополь и Курахово, добавили в СЦКК ДНР.