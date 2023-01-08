Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:57, 8 января 2023Россия

Силы ПВО над городом Зугрэс в ДНР сбили запущенную ВСУ ракету

Силы ПВО над городом Зугрэс в ДНР сбили ракету, запущенную ВСУ по зуевской ТЭС

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в городе Зугрэс в Донецкой народной республики (ДНР) сбили ракету, запущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Зуевской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.

По ее данным, ВСУ запустили по ТЭС ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У». «Целью определенно была ТЭС. Ракета была сбита. (…) Все работает в штатном режиме», — сказали в администрации.

На месте обстрела работают экстренные службы. Пострадавших в результате атаки нет. В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что в результате обстрела ТЭС получила повреждения.

Ранее представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Под обстрел попали Петровский и Кировский районы города. Кроме того, немного позднее армия Украины выпустила еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку. Атака велась из населенных пунктов Александрополь и Курахово, добавили в СЦКК ДНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Экс-главы Госдепа США и Пентагона высказались о судьбе новых регионов России
Курский губернатор прошел курс подготовки в ЧВК «Вагнер»
Две ТЭС в ДНР получили повреждения в результате обстрелов ВСУ
Крымский мост полностью закроют на ремонт
Обстрел ВСУ частично разрушил крупную электростанцию в ДНР
Движение на Кольцевой линии метро вернулось к обычному режиму
В Южном Судане задержали журналистов за видео с обмочившимся президентом
Силы ПВО над городом Зугрэс в ДНР сбили запущенную ВСУ ракету
В ЛНР назвали предварительную причину взрыва на магистральном газопроводе
В Москве и области вновь продлили «оранжевый» уровень погодной опасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.