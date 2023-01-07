Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 7 января 2023Россия

В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ, которые выпустили 10 ракет из РСЗО

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в субботу, 7 января, сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские бойцы нанесли удар примерно в 12:30 по московскому времени. Под обстрел попали Петровский и Кировский районы города. Кроме того, немного позднее армия Украины выпустила еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку. Атака велась из населенных пунктов Александрополь и Курахово, добавили в СЦКК ДНР.

Утром 7 января ведомство сообщило, что ВСУ обстреляли два района Макеевки шестью снарядами натовского калибра 155 миллиметров, которые попали по объектам Кировского и Червоногвардейского районов. Также в 7:00 по Москве украинские военные шесть раз обстреляли Горняцкий район города, доложило СЦКК ДНР.

Ранее стало известно об атаке на Горловку со стороны ВСУ. Тогда обстрел велся из Дзержинска. В общей сложности бойцы Украины активизировали пять снарядов калибра 155 миллиметров. В целом за минувшие сутки украинские войска около 20 раз обстреляли позиции российской армии, использовав при этом более 100 боеприпасов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В ЛНР рассказали о приказе ВСУ отступить из Соледара
ПЦУ впервые провела службу в Киево-Печерской лавре
Названа причина избрания спикера палаты представителей США с 15-й попытки
Жена Макрона хотела создать шпиль для Нотр-Дама в виде фаллоса
В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Москвичи решили жениться в Рождество
Россиянка убила 10-летнюю дочь и покончила с собой
ФИФА впервые назначила женщину из Саудовской Аравии международным арбитром
В России оценили ситуацию с новым вариантом COVID-19 «кракен»
Одного из лидеров нацбатальона «Свобода» ликвидировали под Артемовском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.