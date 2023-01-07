В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ, которые выпустили 10 ракет из РСЗО

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в субботу, 7 января, сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские бойцы нанесли удар примерно в 12:30 по московскому времени. Под обстрел попали Петровский и Кировский районы города. Кроме того, немного позднее армия Украины выпустила еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку. Атака велась из населенных пунктов Александрополь и Курахово, добавили в СЦКК ДНР.

Утром 7 января ведомство сообщило, что ВСУ обстреляли два района Макеевки шестью снарядами натовского калибра 155 миллиметров, которые попали по объектам Кировского и Червоногвардейского районов. Также в 7:00 по Москве украинские военные шесть раз обстреляли Горняцкий район города, доложило СЦКК ДНР.

Ранее стало известно об атаке на Горловку со стороны ВСУ. Тогда обстрел велся из Дзержинска. В общей сложности бойцы Украины активизировали пять снарядов калибра 155 миллиметров. В целом за минувшие сутки украинские войска около 20 раз обстреляли позиции российской армии, использовав при этом более 100 боеприпасов.