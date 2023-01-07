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11:54, 7 января 2023Россия

ВСУ обстреляли районы Макеевки из РСЗО

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли два района Макеевки снарядами натовского калибра

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украинские войска обстреляли два района Макеевки шестью снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом в субботу, 7 января, сообщило в своем Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Новый обстрел произошел примерно в 10:30 по Москве. По данным ведомства, снаряды попали по объектам Кировского и Червоногвардейского районов Макеевки. О пострадавших объектах инфраструктуры и людях пока неизвестно.

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Варвара Кошечкина
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