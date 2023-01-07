ВСУ обстреляли районы Макеевки из РСЗО

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли два района Макеевки снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли два района Макеевки шестью снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом в субботу, 7 января, сообщило в своем Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Новый обстрел произошел примерно в 10:30 по Москве. По данным ведомства, снаряды попали по объектам Кировского и Червоногвардейского районов Макеевки. О пострадавших объектах инфраструктуры и людях пока неизвестно.