В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-аккаунте сообщило об обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что обстрел велся из Дзержинска. В общей сложности украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров.

Ранее бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что ВСУ в течение дня постоянно обстреливали из минометов позиции российской армии на лисичанском направлении, вынуждая их открывать ответный огонь. Как уточнил дипломат, на лисичанском направлении в пятницу, 6 января, «прекращения огня» со стороны Украины не наблюдалось. Он подчеркнул, что украинские войска неоднократно открывали огонь по позициям Вооруженных сил России.