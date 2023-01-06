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23:42, 6 января 2023Россия

В ЛНР заявили о постоянных обстрелах со стороны ВСУ на лисичанском направлении

Мирошник: ВСУ в пятницу постоянно обстреливали позиции ВС РФ на лисичанском направлении
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня постоянно обстреливали из минометов позиции российской армии на лисичанском направлении, вынуждая их открывать ответный огонь, сообщил бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, пишет ТАСС.

Как уточнил дипломат, на лисичанском направлении в пятницу, 6 января, «прекращения огня» со стороны Украины не наблюдалось. Он подчеркнул, что украинские войска неоднократно открывали огонь по позициям Вооруженных сил России (ВС РФ). «Наши в ответ не молчали. "Подставлять левую щеку" у наших не в почете», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на рождественские праздники.

Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

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Марина Совина
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