Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР

В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны Украины

Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреляли позиции российской армии, выпустив более 100 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», — говорится в сообщении. На донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 11 обстрелов из реактивной системы залпового огня (РСЗО), артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском направлении был зафиксирован один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

«На горловском — восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. Всего противник выпустил 102 единицы различных боеприпасов», — уточнили в ведомстве.

5 января президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское).