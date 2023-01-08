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21:31, 8 января 2023Силовые структуры

Стали известны возможные причины выезда самолета со взлетной полосы в Перми

СК: ошибка пилота и погодные условия огут быть причиной инцидента в аэропорту Перми

Фото: «Выпускайте Кракена!» / Telegram

Следователи рассматривают ошибку пилота, погодные условия и техническую неисправность самолета в качестве возможных причин инцидента в аэропорту Перми, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве уточнили, что следователи в настоящее время выясняют причины и обстоятельства произошедшего. В числе возможных версий — ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета, говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 8 января в аэропорту Перми. Во время взлета пассажирский самолет Вoeing 737, летевший в Москву, выкатился за предеды взлетной полосы и застрял в сугробе. Как рассказали очевидцы, лайнер занесло во время набора скорости. На борту самолета находилось 183 пассажира и 6 членов экипажа. По информации Telegram-канала «SHOT», пассажиров эвакуировали с рейса. Информации о пострадавших нет. Позднее пассажиры вылетели в Москву резервным бортом.

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Марина Совина
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