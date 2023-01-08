Самолет в российском аэропорту застрял в сугробе во время взлета

Самолет в аэропорту Перми застрял в сугробе во время набора скорости на взлетной полосе

Пассажирский самолет в аэропорту Перми застрял в сугробе во время взлета. Об этом сообщает издание «Известия» в своем Telegram.

Как рассказали очевидцы, лайнер занесло во время набора скорости на взлетно-посадочной полосе, после чего он застрял в сугробе. По информации Telegram-канала «SHOT», пассажиров эвакуировали с рейса. На данный момент информации о пострадавших нет, выясняются подробности произошедшего.

Вечером 7 января самолет Boeing 737, летящий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги над Вологодской областью. Уточнялось, что лайнер установил сигнал ответчика «general emergency», после чего снизился до высоты примерно в 7300 метров и следовал до пункта назначения на ней. Позже лайнер благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.