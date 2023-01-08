Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:42, 8 января 2023Путешествия

Самолет в российском аэропорту застрял в сугробе во время взлета

Самолет в аэропорту Перми застрял в сугробе во время набора скорости на взлетной полосе

Кадр: «Известия»

Пассажирский самолет в аэропорту Перми застрял в сугробе во время взлета. Об этом сообщает издание «Известия» в своем Telegram.

Как рассказали очевидцы, лайнер занесло во время набора скорости на взлетно-посадочной полосе, после чего он застрял в сугробе. По информации Telegram-канала «SHOT», пассажиров эвакуировали с рейса. На данный момент информации о пострадавших нет, выясняются подробности произошедшего.

Вечером 7 января самолет Boeing 737, летящий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги над Вологодской областью. Уточнялось, что лайнер установил сигнал ответчика «general emergency», после чего снизился до высоты примерно в 7300 метров и следовал до пункта назначения на ней. Позже лайнер благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-главы Госдепа США и Пентагона высказались о судьбе новых регионов России
Москвичи поспорили о стоимости лыж в СССР
Самолет в российском аэропорту застрял в сугробе во время взлета
Работу самого мощного в мире миномета показали на видео
В Британии заявили о неожиданной проблеме в армии
Психолог дал россиянам совет по возвращению на работу после праздников
В США назвали единственный угрожающий стране конфликт
В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли минимум 17 человек
Нарколог назвал способы выйти из новогоднего запоя
Журналистка из США назвала «папика» Зеленского в Конгрессе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.