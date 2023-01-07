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23:13, 7 января 2023Россия

Подавший сигнал тревоги пассажирский Boeing 737 сел в Москве

Подавший сигнал тревоги Boeing 737, летевший из Мурманска, благополучно сел в Шереметьево

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пассажирский самолет Boeing 737, который летел из Мурманска в Москву и подал сигнал тревоги, благополучно сел в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник ТАСС в авиационных службах.

Агентство отмечает, что после подачи сигнала тревоги самолет снизился до высоты примерно в 7300 метров и следовал до пункта назначения на ней.

О том, что самолет Boeing 737, летящий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги над Вологодской областью, сообщалось ранее. Уточнялось, что лайнер установил сигнал ответчика «general emergency».

В ноябре прошлого года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, летевший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия над акваторией Каспийского моря спустя полчаса после вылета из аэропорта. Позже лайнер снизился и продолжил полет на минимальной высоте, а затем приземлился в аэропорту Махачкалы.

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Марина Совина
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