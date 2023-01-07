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22:33, 7 января 2023Россия

Летящий в Москву пассажирский Boeing 737 подал сигнал тревоги

Летящий из Мурманска в Москву Boeing 737 подал сигнал тревогин ад Вологодской областью

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Пассажирский самолет Boeing 737, летящий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги над Вологодской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Уточняется, что лайнер установил сигнал ответчика «general emergency». Высота полета составляла более 10 тысяч метров, борт начал снижение.

В данный момент воздушное судно находится примерно на середине пути. До аэропорта назначения ему остается чуть менее часа пути, отмечает агентство.

В ноябре 2022 года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, летевший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия над акваторией Каспийского моря спустя полчаса после вылета из аэропорта. Борт запросил разрешение вернуться в аэропорт Грозного, однако затем лайнер снизился и продолжил полет на минимальной высоте. Позднее стало известно, что самолет приземлился в аэропорту Махачкалы.

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Марина Совина
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