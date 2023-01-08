В ЛНР рассказали об обучении подростков в украинских военных лагерях

Военные ЛНР: ряд задержанных корректировщиков обучались в детских патриотических лагерях

С начала проведения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) было задержано большое количество корректировщиков, в том числе ряд подростков, проходивших обучение в украинских военно-патриотических лагерях. Об этом РИА Новости рассказала военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР.

Так, недавно была задержана девочка, которая прошла игру «Сокiл» («Джура») в Северодонецком районе. Она передавала Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты перемещения техники.

Ранее военнослужащая ЛНР заявила, что в Пурдовке нашли базу для подготовки детей к диверсиям против России.